La philo à l'entrée dans le supérieur

Vous avez passé l'épreuve de philosophie du baccalauréat, peut-être même avec brio. Et pourtant, dès les premières semaines de licence ou de prépa, quelque chose résiste : les textes s'épaississent, les repères s'effacent, les recettes du lycée révèlent leurs limites. Ce manuel est né de ce constat : ce qui manque aux étudiants n'est pas l'intelligence, mais un guide rigoureux qui les prépare concrètement à ce que le supérieur et les concours attendent vraiment d'eux. Tel est l'objectif principal de ce manuel. Des notions de sujet et de conscience à celles de technique, de vivant, ou encore de morale et d'Etat, chaque grand territoire conceptuel y est parcouru avec précision, puis immédiatement mis en pratique grâce à des exercices intégralement corrigés et commentés, calibrés du baccalauréat jusqu'à l'agrégation : dissertations, commentaires de texte, khôlles et oraux de concours. La transition n'est alors plus subie : elle est travaillée, étape par étape, jusqu'à la pleine maîtrise.