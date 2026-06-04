"L'heure des prédateurs n'est, au fond, qu'un retour à la normale. L'anomalie ayant plutôt été la courte période pendant laquelle on a pensé pouvoir brider la quête sanglante du pouvoir par un système de règles". Giuliano da Empoli nous livre le compte-rendu aussi haletant que glaçant de ses pérégrinations au pays de la puissance, du siège de l'ONU à New York au Ritz-Carlton de Riyad. Il nous guide de l'autre côté du miroir. Là où le pouvoir s'acquiert par des actions irréfléchies et tapageuses, où des autocrates décomplexés sont à l'affût du chaos, et où les seigneurs de la tech semblent déjà habiter un autre monde, où l'IA s'avère incontrôlable... Aucun doute, l'heure des prédateurs a sonné.