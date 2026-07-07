Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'essentiel du droit de la famille

Amélie Dionisi-Peyrusse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage, composé de trente-quatre fiches, organisées en chapitres et complétées d'exercices corrigés, a pour ambition de donner une vision d'ensemble du droit de la famille. Son étude est ici fondée sur l'analyse des textes et de la jurisprudence. L'ouvrage examine successivement les notions du couple et de l'enfant en mettant l'accent sur les aspects juridiques, en cherchant à en souligner le prisme historique ou politique et en s'attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence de Droit. Biographie : Amélie Dionisi-Peyrusse est maître de conférences HDR en Droit privé à l'Université de Rouen.

Par Amélie Dionisi-Peyrusse
Chez Ellipses

|

Auteur

Amélie Dionisi-Peyrusse

Editeur

Ellipses

Genre

Famille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'essentiel du droit de la famille par Amélie Dionisi-Peyrusse

Commenter ce livre

 

L'essentiel du droit de la famille

Amélie Dionisi-Peyrusse

Paru le 07/07/2026

310 pages

Ellipses

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340117600
9782340117600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.