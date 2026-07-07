L'essentiel du droit de la famille

Cet ouvrage, composé de trente-quatre fiches, organisées en chapitres et complétées d'exercices corrigés, a pour ambition de donner une vision d'ensemble du droit de la famille. Son étude est ici fondée sur l'analyse des textes et de la jurisprudence. L'ouvrage examine successivement les notions du couple et de l'enfant en mettant l'accent sur les aspects juridiques, en cherchant à en souligner le prisme historique ou politique et en s'attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence de Droit. Biographie : Amélie Dionisi-Peyrusse est maître de conférences HDR en Droit privé à l'Université de Rouen.