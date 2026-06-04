Terre des ombres

Grâce aux rituels et à leur affiliation al Etoiles, Adèle et Yuni sont peut-être devenues les Chuchoteuses les plus puissantes qui aient jamais existé. Pourtant, leur position au sein des Bulles n'en est pas moins précaire. La personne qui a assassiné Morgan court toujours, les Officiels voient leur assurance nouvelle d'un mauvais oeil et les menaces pour les forcer à obéir ne font que redoubler. Lorsque le désaccord entre le pouvoir des Bulles et les Chuchoteuses se transforme en conflit ouvert, il n'est plus temps de reculer. Les proteclrices des Ombres auront besoin de tous les alliés possibles pour espérer empêcher la catastrophe.