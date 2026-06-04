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#Roman francophone

Terre des ombres

Josépha Juillet

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Grâce aux rituels et à leur affiliation al Etoiles, Adèle et Yuni sont peut-être devenues les Chuchoteuses les plus puissantes qui aient jamais existé. Pourtant, leur position au sein des Bulles n'en est pas moins précaire. La personne qui a assassiné Morgan court toujours, les Officiels voient leur assurance nouvelle d'un mauvais oeil et les menaces pour les forcer à obéir ne font que redoubler. Lorsque le désaccord entre le pouvoir des Bulles et les Chuchoteuses se transforme en conflit ouvert, il n'est plus temps de reculer. Les proteclrices des Ombres auront besoin de tous les alliés possibles pour espérer empêcher la catastrophe.

Par Josépha Juillet
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Josépha Juillet

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Contes et nouvelles

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Terre des ombres

Josépha Juillet

Paru le 04/06/2026

576 pages

Editions Gallimard

24,90 €

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Scannez le code barre 9782073108654
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