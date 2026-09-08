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Mathématiques 5e

Nathalie Pierronne

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Les ouvrages de la collection Fiches de mémorisation active proposent une méthode de mémorisation efficace et conseillée par les neurosciences cognitives. Chaque notion du cours est abordée sous forme de questions courtes présentées sur la page de gauche du livre avec la réponse en face sur la page de droite. Cette présentation permet au lecteur de passer rapidement de la question à la réponse pour une meilleure mémorisation. Il pourra aussi tester ses connaissances grâce aux 3 niveaux de difficulté. Ces fiches originales sont idéales pour s'entraîner, seul, avec un parent ou en groupe.

Par Nathalie Pierronne
Chez Ellipses

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Auteur

Nathalie Pierronne

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques 5e

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Mathématiques 5e

Nathalie Pierronne

Paru le 25/08/2026

231 pages

Ellipses

11,50 €

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