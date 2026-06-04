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Ma Grande Section en gommettes

Cécile Hudrisier, Patrick Morize

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Aidez votre enfant à consolider ses acquis de Grande Section grâce à 140 gommettes ludiques pour apprendre lettres, chiffres et repères spatiaux tout en gagnant en autonomie. Ma Grande Section en gommettes accompagne votre enfant dans les apprentissages clés de fin de maternelle grâce à 140 gommettes faciles à manipuler. Un support idéal pour renforcer la confiance, la logique et les compétences essentielles avant l'entrée au CP. > Points forts - 140 gommettes adaptées aux petites mains : manipulation simple et intuitive. - Activités variées : lettres, nombres, repérage dans l'espace, premières suites logiques. - Approche 100 % ludique : apprendre en jouant, sans pression. - Format pratique pour une utilisation à la maison ou en autonomie. - Illustrations colorées et motivantes. > Bénéfices pédagogiques concrets - Renforce la motricité fine et la précision du geste. - Développe la discrimination visuelle et la capacité à analyser une consigne. - Construit les bases du déchiffrage : identification de lettres et mots simples. - Approfondit la numération , le comptage, les comparaisons et les associations. - Stimule l'autonomie, la logique et la confiance en soi à l'approche du CP.

Par Cécile Hudrisier, Patrick Morize
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Cécile Hudrisier, Patrick Morize

Editeur

Bordas Editions

Genre

Multi-matières

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Ma Grande Section en gommettes

Cécile Hudrisier, Patrick Morize

Paru le 04/06/2026

40 pages

Bordas Editions

5,99 €

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Scannez le code barre 9782047409343
9782047409343
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