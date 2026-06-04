Ma Petite Section en gommettes

Offrez à votre enfant un cahier ludique pour grandir en autonomie : 140 gommettes faciles à manipuler pour apprendre les lettres, les nombres et l'espace en s'amusant, dès 3 ans. Ce cahier Bravo les maternelles ! propose plus de 30 activités simples et ludiques , spécialement pensées pour développer les premiers apprentissages à l'aide de 140 gommettes repositionnables. > Points forts - 140 gommettes faciles à saisir : idéal pour les petites mains. - Repositionnables : votre enfant peut essayer, se tromper et recommencer. - Conforme aux attendus de la Petite Section : lettres, chiffres, repérage dans l'espace, premières notions du temps. - Illustrations douces et motivantes : une mascotte attachante pour encourager l'enfant. - Format pratique : résistant et pensé pour une utilisation autonome. > Des bénéfices pédagogiques immédiats - Développer la motricité fine et la précision du geste. - Enrichir le vocabulaire (lettres, animaux, objets du quotidien). - Comprendre les premiers nombres et les formes simples . - Renforcer la concentration grâce à des activités courtes et variées. - Accompagner l'enfant dans les premiers apprentissages scolaires tout en gardant un aspect ludique.