Prélude est un roman passionnant qui explore l'univers de Frieren avec justesse, en nous plongeant dans le quotidien à la fois ordinaire et empli de magie de ses personnages. Retrouvez Frieren, Fern, Stark ainsi que les deux amies rivales Lawine et Kanne, mais aussi la sage du chaos Aura la Guillotine, dans cinq récits inédits ! Remontez le temps pour découvrir ce qui s'est passé avant le moment où l'elfe a débuté son voyage pour mieux comprendre les humains... Prélude est un roman passionnant qui explore l'univers de Frieren avec justesse, en nous plongeant dans le quotidien à la fois ordinaire et empli de magie de ses personnages. Sous la supervision de Kanehito Yamada, le scénariste du manga, voici 5 histoires courtes originales ! Rejoignez Frieren, Fern, Stark, Lawine, Kanne et Aura dans de toutes nouvelles aventures !