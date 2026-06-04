La Fiancée du clan Kyougane Tome 1

Exorciste de génie et démon surpuissant : le power couple de l'année ! Kuro, chef du clan d'exorcistes Kyougane, s'est promis d'anéantir les démons du pays, responsables de la mort de ses parents... Obsédé par la vengeance, il est loin de voir le mariage comme une priorité, mais il faut pourtant bien assurer la descendance de sa légendaire famille, connue pour avoir vaincu le terrible renard à neuf queues. Il finit par accepter de prendre pour épouse Fuyu, une des rares volontaires aux fiançailles. Cependant, lors des noces, Kuro découvre le secret de ses ancêtres : ils n'ont jamais vaincu le renard à neuf queues et se sont contentés de sceller un pacte avec lui ! En échange de la paix, chaque chef doit lui offrir sa femme en sacrifice... Inconcevable pour le jeune exorciste ! Il abat le monstre, mais l'âme de ce dernier trouve refuge dans le corps de la mariée, désormais possédée par un redoutable ennemi... Peu importe, Kuro a juré fidélité à Fuyu, pour le meilleur et pour le pire ! En route pour une lune de miel mouvementée ! Anju Hino mêle action et humour dans une histoire d'amour pas comme les autres... Qui aurait cru qu'un exorciste et un démon iraient si bien ensemble ?