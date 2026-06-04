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Agenda Cute and Cosy

Beckycas

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Plonge dans un adorable univers grâce à cet agenda cute and cozy ! Chaque mois, retrouve de jolies illustrations et des pages de coloriage pour passer une année cozy ! Au fil des jours, colorie des petits animaux humanisés et des éléments de décoration plus mignons les uns que les autres ! Suis les saisons et transforme ton agenda en un cocon cozy pour passer la plus cute des années scolaires ! Un agenda scolaire sur la tendance cute and cozy pour tous les fans de coloriage et de loisirs créatifs.

Par Beckycas
Chez 404 Editions

| 1 Partages

Auteur

Beckycas

Editeur

404 Editions

Genre

Agendas jeunesse

1

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Agenda Cute and Cosy

Beckycas

Paru le 04/06/2026

400 pages

404 Editions

9,95 €

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