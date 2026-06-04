Agenda Cute and Cosy

Plonge dans un adorable univers grâce à cet agenda cute and cozy ! Chaque mois, retrouve de jolies illustrations et des pages de coloriage pour passer une année cozy ! Au fil des jours, colorie des petits animaux humanisés et des éléments de décoration plus mignons les uns que les autres ! Suis les saisons et transforme ton agenda en un cocon cozy pour passer la plus cute des années scolaires ! Un agenda scolaire sur la tendance cute and cozy pour tous les fans de coloriage et de loisirs créatifs.