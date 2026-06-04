Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Géopolitique de l'armement

Léo Péria-Peigné

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens" , et le premier de ces moyens est l'armement. En permettant aux Etats d'imposer leurs objectifs politiques à d'autres, ou de s'en prémunir, l'armement est donc un objet géopolitique majeur. Partant d'une analyse sur la nature politique, technologique et commerciale de l'armement depuis l'âge du bronze jusqu'à l'âge du drone, Léo Péria-Peigné propose un état des lieux des acteurs présents et à venir, miroir de la complexité et des évolutions des relations internationales contemporaines. L'étude spécifique du cas français, trente ans après la fin de la guerre froide, souligne les spécificités et vulnérabilités attachées à l'armement tricolore. Les enjeux liés aux nouvelles technologies, comme le quantique ou l'hypersonique, permettent enfin d'évoquer les nouveaux milieux dans lesquels évoluent les armements modernes, des grands fonds à l'espace.

Par Léo Péria-Peigné
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Léo Péria-Peigné

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Géopolitique de l'armement par Léo Péria-Peigné

Commenter ce livre

 

Géopolitique de l'armement

Léo Péria-Peigné

Paru le 04/06/2026

192 pages

Editions Le Cavalier Bleu

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791031808635
9791031808635
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.