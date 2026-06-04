Géopolitique de l'armement

"La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens" , et le premier de ces moyens est l'armement. En permettant aux Etats d'imposer leurs objectifs politiques à d'autres, ou de s'en prémunir, l'armement est donc un objet géopolitique majeur. Partant d'une analyse sur la nature politique, technologique et commerciale de l'armement depuis l'âge du bronze jusqu'à l'âge du drone, Léo Péria-Peigné propose un état des lieux des acteurs présents et à venir, miroir de la complexité et des évolutions des relations internationales contemporaines. L'étude spécifique du cas français, trente ans après la fin de la guerre froide, souligne les spécificités et vulnérabilités attachées à l'armement tricolore. Les enjeux liés aux nouvelles technologies, comme le quantique ou l'hypersonique, permettent enfin d'évoquer les nouveaux milieux dans lesquels évoluent les armements modernes, des grands fonds à l'espace.