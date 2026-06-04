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Des pieds en bonne santé !

Muriel Montenvert

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Saviez-vous que nous parcourons plus de 2, 5 fois le tour de la terre au cours de notre vie grâce à nos pieds ? Pourtant, nous sommes encore trop peu nombreux à nous inquiéter de leur bonne santé et à consulter régulièrement un pédicure-podologue. Que vous soyez actif, enceinte, sportif, parent d'un jeune enfant ou senior, cet ouvrage vous permettra, grâce aux conseils d'une experte, d'éviter de futures douleurs, d'anticiper certaines pathologies et de rester dynamique tout au long de votre vie. Dans ce guide complet et accessible, retrouvez : Les réponses aux questions les plus courantes : comment choisir vos chaussures ? Avez-vous besoin d'utiliser des semelles orthopédiques ou non ? Comment traiter les maux du quotidien, comme les ampoules ? Les routines d'exercices et les bonnes pratiques à adopter au quotidien pour prendre soin de vos pieds et prévenir les maladies ; Des explications et des conseils pour identifier et soigner les problèmes spécifiques de vos pieds tout au long de la vie, qu'il s'agisse de douleurs au talon, à la cheville ou aux orteils. Un guide complet pour ne plus jamais avoir mal aux pieds ! Muriel Montenvert est pédicure-podologue, formée en podologie du sport, podo-pédiatrie et posturologie. Investie depuis de nombreuses années dans la prévention et le dépistage, elle est la présidente de l'Union Française pour la Santé du Pied (UFSP).

Par Muriel Montenvert
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Muriel Montenvert

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Garder la forme

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Des pieds en bonne santé !

Muriel Montenvert

Paru le 04/06/2026

272 pages

Leduc.s éditions

18,00 €

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