Petit journal de l'éveil - Exercices créatifs pour s'accueillir et s'ouvrir à plus grand que soi

Et si le chemin spirituel se vivait avec des couleurs, des mots et un brin d'audace ? Anne-Marie Jobin, fondatrice de la méthode de Journal créatif, propose une exploration en neuf étapes de l'éveil spirituel. Grâce à la méthode qui a fait sa renommée, elle invite le lecteur à ouvrir des portes intérieures pour s'accueillir avec douceur et découvrir ce qui lui cause souffrance, pour ensuite plonger au coeur de ce qui est vivant en lui. Accueillir ce qui est, écouter ses pensées, ses émotions et ses sensations corporelles, questionner ses certitudes, se relier à l'espace vaste en soi et à la vibration du coeur, et se poser sans plus chercher ; chaque exercice est une invitation à s'exprimer et à explorer avec curiosité. Véritable compagnon de route et miroir bienveillant, le "Petit journal de l'éveil" propose une expérience intime qui ramène à la simplicité et à la profondeur du moment présent.