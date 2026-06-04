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Vous ne savez pas de quoi demain sera fait

Victoria Lecointe

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Un romain contemporain qui explore les choix de vie des femmes : entre maternité et ambitions professionnelles. Agathe et Claire n'auraient jamais dû se croiser. L'une est une avocate brillante, happée par son travail ; l'autre a choisi de mettre sa carrière sur pause pour élever ses enfants. Deux trajectoires opposées, deux vies qui ne se ressemblent en rien. Lors d'une panne de métro, leurs supposées certitudes se confrontent. Dans ce moment suspendu, chacune aperçoit dans l'autre le reflet de la vie qu'elle aurait pu avoir... et à laquelle elle a renoncé. A partir de là, plus rien ne sera comme avant... Un roman lumineux qui explore nos choix de vie et notre quête d'équilibre tout en apportant le réconfort dont nous avons parfois tant besoin.

Par Victoria Lecointe
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Victoria Lecointe

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Littérature française

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Vous ne savez pas de quoi demain sera fait

Victoria Lecointe

Paru le 04/06/2026

336 pages

Editions Jouvence

9,95 €

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