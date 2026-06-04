Chat gpt : 0, vous :1

Un ouvrage audacieux qui explore les grandes questions de l'IA et propose une voie pour préserver et développer notre génie humain. A l'heure où l'IA est en passe de surpasser les humains sur le plan intellectuel et analytique, une autre intelligence devient précieuse et rare : l'intelligence intuitive. Chris Martin (Coldplay) confie que ses chansons "viennent à travers lui, pas de lui" . L'auteur de cet ouvrage, fort de six romans à succès, reçoit ses histoires sous forme d'images. Les grands innovateurs, artistes, entrepreneurs et athlètes de haut niveau partagent ce point commun : ils ont appris à capter cette intelligence. Et si vous en étiez capable, vous aussi ? Ce guide vous donne les clés pour créer, innover et trouver des solutions inattendues en écoutant vos intuitions, la seule forme d'intelligence que les IA ne posséderont jamais. Pour celles et ceux qui veulent rester puissamment humains.