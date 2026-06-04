Virus : la menace invisible

Grippe espagnole, VIH, Ebola, Covid-19 : les virus émergents bouleversent nos sociétés. Yannick Simonin explore leurs origines, les mécanismes de transmission entre espèces et le rôle de l'urbanisation, de la mondialisation et du dérèglement climatique dans l'accélération des pandémies. Entre innovations scientifiques et responsabilité citoyenne, un livre indispensable pour comprendre les crises d'hier et anticiper celles de demain.