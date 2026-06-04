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Virus : la menace invisible

Yannick Simonin

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Grippe espagnole, VIH, Ebola, Covid-19 : les virus émergents bouleversent nos sociétés. Yannick Simonin explore leurs origines, les mécanismes de transmission entre espèces et le rôle de l'urbanisation, de la mondialisation et du dérèglement climatique dans l'accélération des pandémies. Entre innovations scientifiques et responsabilité citoyenne, un livre indispensable pour comprendre les crises d'hier et anticiper celles de demain.

Par Yannick Simonin
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

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Auteur

Yannick Simonin

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

Microbiologie

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Virus : la menace invisible

Yannick Simonin

Paru le 04/06/2026

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

19,00 €

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Scannez le code barre 9782810912483
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