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Colorier toute l'anatomie

Susan Standring

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Apprenez l'anatomie en coloriant ! Ce livre de coloriage offre aux étudiants une approche innovante, ludique et efficace pour assimiler, réviser et mémoriser l'anatomie. Plongez au coeur du corps humain à travers un support interactif qui combine illustrations en noir et blanc à compléter, consignes claires et légendes détaillées. Page après page, vous êtes invité à nommer, colorier et retenir les structures anatomiques essentielles. Chaque système du corps et chaque structure sont abordés de manière progressive, alliant rigueur scientifique et apprentissage actif. Une méthode active et visuelle qui favorise la mémorisation durable. Que vous soyez étudiant en médecine, kinésithérapie, ostéopathie, IFSI, STAPS ou simplement passionné d'anatomie, ce livre est l'outil idéal pour renforcer vos connaissances, tester votre mémoire et visualiser l'anatomie humaine autrement.

Par Susan Standring
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Susan Standring

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Essais médicaux

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Colorier toute l'anatomie

Susan Standring trad. Eytan Beckmann

Paru le 04/06/2026

264 pages

De Boeck supérieur

29,90 €

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Scannez le code barre 9782807373563
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