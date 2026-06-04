Ce livre de Chimie des solutions présente tous les thèmes fondamentaux nécessaires à l'acquisition d'une base solide pour les étudiants en premier cycle universitaire. Illustré par de nombreux schémas et photos en couleurs, ce livre est un cours complet de chimie des solutions dont le contenu est présenté de manière progressive et visuelle. Dans un style vivant, le texte invite continuellement le lecteur à valider sa compréhension et à réaliser son apprentissage des nouvelles notions selon une méthode systématique de résolution de problèmes. Le livre propose une centaine d'exercices corrigés. Il propose également des compléments numériques : des exercices interactifs et des animations.