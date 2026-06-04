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L'égoïsme qui fait du bien

Isabelle Soucy

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Et si prendre soin de soi devenait un acte de courage et de responsabilité ? Dans cet ouvrage, Isabelle Soucy nous invite à repenser notre rapport à l'égoïsme, à la culpabilité et au sacrifice de soi. Nourrie par des réflexions personnelles, des outils concrets et une analyse des influences sociales, familiales et culturelles, elle propose une approche libératrice : celle d'un égoïsme sain. Nous sommes des êtres sociaux, façonnés par des normes qui valorisent l'altruisme, parfois au détriment de notre propre bien-être. L'autrice nous entraîne dans une plongée fascinante aux racines de l'hyperculpabilité, et nous révèle pourquoi nous avons tant de mal à dire non, à demander de l'aide ou même à respirer paisiblement. A l'aide de stratégies progressives et d'exercices pratiques, elle nous guide vers une vie équilibrée, authentique et joyeuse. C'est une invitation à prendre soin de soi, à mieux aimer, créer et vivre.

Par Isabelle Soucy
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Isabelle Soucy

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Réussite personnelle

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L'égoïsme qui fait du bien

Isabelle Soucy

Paru le 04/06/2026

272 pages

Les Editions de l'Homme

22,00 €

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Scannez le code barre 9782761967709
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