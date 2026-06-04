L'égoïsme qui fait du bien

Et si prendre soin de soi devenait un acte de courage et de responsabilité ? Dans cet ouvrage, Isabelle Soucy nous invite à repenser notre rapport à l'égoïsme, à la culpabilité et au sacrifice de soi. Nourrie par des réflexions personnelles, des outils concrets et une analyse des influences sociales, familiales et culturelles, elle propose une approche libératrice : celle d'un égoïsme sain. Nous sommes des êtres sociaux, façonnés par des normes qui valorisent l'altruisme, parfois au détriment de notre propre bien-être. L'autrice nous entraîne dans une plongée fascinante aux racines de l'hyperculpabilité, et nous révèle pourquoi nous avons tant de mal à dire non, à demander de l'aide ou même à respirer paisiblement. A l'aide de stratégies progressives et d'exercices pratiques, elle nous guide vers une vie équilibrée, authentique et joyeuse. C'est une invitation à prendre soin de soi, à mieux aimer, créer et vivre.