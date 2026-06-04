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Côte d'Emeraude

FFRandonnée

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15 jours d'itinérance (283, 5 km) sur le sentier des douaniers - GR®34, au départ du mythique Mont-Saint-Michel et à destination de Saint-Brieuc pour partir à la découverte de la Côte d'Emeraude, ses caps, falaises et rochers déchiquetés par les flots. Egalement décrit un tronçon du GR®37 (15j, 271 km) et une liaison GR®34- GR®37 (3j, 70km)pour relier le Mt-St-Michel à Dinard par les terres (Fougères, Vitré, Dinan) et s'imprégner de cette Bretagne de l'intérieur, pays de bocages où alternent bois, herbages, crêtes et vallées. Ce topoguide propose aussi 4 jours (71km) sur le GR®39 de Rennes à Antrain entre forêts domaniales et fleuve aux rives boisées et encaissées.

Par FFRandonnée
Chez FFRandonnée

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Auteur

FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Bretagne

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Côte d'Emeraude

FFRandonnée

Paru le 04/06/2026

144 pages

FFRandonnée

18,40 €

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Scannez le code barre 9782751413841
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