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#Bande dessinée jeunesse

Summer Girls

Aurélie Gerlach

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ET SI UN ETE SUFFISAIT POUR TOUT CHANGER ? Comment survivre à des vacances en famille, entre soleil de plomb et maillots trempés, quand on ne rêve que d'une chose : rester dans sa coquille ? Coincée à Callune, paradis landais du bronzage et des soirées estivales, Charlotte, 16 ans, vit un enfer. Quand elle apprend qu'elle pourrait rencontre son auteur préféré en remportant le concours de beauté " Miss Summer ", son calvaire devient un défi tentant. Et qui de mieux placé que Skit, l'insupportable surfeur-beau gosse - son exact opposé -, pour l'aider à passer de bigorneau à sirène ? Entre soirées sur la plage, sessions de surf et relooking glamour, Charlotte n'est pas près d'oublier ses vacances...

Par Aurélie Gerlach
Chez Michel Lafon

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Auteur

Aurélie Gerlach

Editeur

Michel Lafon

Genre

Girls

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Summer Girls

Aurélie Gerlach

Paru le 04/06/2026

288 pages

Michel Lafon

16,95 €

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