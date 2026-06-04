Summer Girls

ET SI UN ETE SUFFISAIT POUR TOUT CHANGER ? Comment survivre à des vacances en famille, entre soleil de plomb et maillots trempés, quand on ne rêve que d'une chose : rester dans sa coquille ? Coincée à Callune, paradis landais du bronzage et des soirées estivales, Charlotte, 16 ans, vit un enfer. Quand elle apprend qu'elle pourrait rencontre son auteur préféré en remportant le concours de beauté " Miss Summer ", son calvaire devient un défi tentant. Et qui de mieux placé que Skit, l'insupportable surfeur-beau gosse - son exact opposé -, pour l'aider à passer de bigorneau à sirène ? Entre soirées sur la plage, sessions de surf et relooking glamour, Charlotte n'est pas près d'oublier ses vacances...