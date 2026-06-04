Football, album

1998 Nul n'a oublié l'épopée Les matchs au suspens étouffant Le but en or de Laurent Blanc Les penaltys gorge crispée L'allégresse jamais stoppée I will survive infiniment, Nul n'a oublié l'épopée Les matchs au suspens étouffant J'ai encore la mélopée De ce triomphe dans le sang Thuram pensif Duga dansant Sa célébration chaloupée Nul n'a oublié l'épopée 90 poèmes pour 90 minutes de match : la passion de Guillaume Métayer pour le football est bien réelle. Il propose ici une vision poétique du football qui coïncide avec sa propre vie, commençant à la Coupe du monde 1978 jusqu'au tarissement de la passion (Je suis devenu tout à coup / Indifférent à Rocheteau / Au tir qui meurt sur le poteau / Au sport comme à un sudoku)... Nostalgie et souvenirs personnels composent son recueil qui, d'un poème à l'autre, tisse une mythologie footballistique. Faisant du football un territoire à part et une chambre d'écho du monde.