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Agrégation de Lettres 2027. Tout le programme de Littérature française en un volume

Jean-Michel Gouvard

ActuaLitté
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Ce manuel propose un cours complet sur chacune des oeuvres de littérature française inscrites au programme de l'agrégation de Lettres modernes 2027. Les cours, entièrement rédigés par des spécialistes, offrent tous les éléments utiles à la connaissance de la genèse des oeuvres, à leur analyse factuelle, ainsi qu'à la compréhension des enjeux littéraires propres à chacune d'entre elles. Chaque partie est suivie d'une bibliographie sélective de référence et de sujets de dissertation. Par l'originalité de sa formule éditoriale autant que par la richesse et le sérieux de son contenu, cet ouvrage constitue une aide indispensable pour la préparation aux agrégations de Lettres modernes, de Lettres classiques et de Grammaire.

Par Jean-Michel Gouvard
Chez Ellipses

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Auteur

Jean-Michel Gouvard

Editeur

Ellipses

Genre

Concours CRPE

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Agrégation de Lettres 2027. Tout le programme de Littérature française en un volume

Jean-Michel Gouvard

Paru le 04/08/2026

400 pages

Ellipses

39,00 €

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Scannez le code barre 9782340116481
9782340116481
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