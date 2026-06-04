Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Pourquoi je réagis comme ça ?

Sophie Deligiannis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez l'art d'agir sans réagir pour poser des actions claires et apaisées Avez-vous déjà réagi sous le coup de l'émotion, pour ensuite regretter vos paroles ou vos actes ? A l'inverse, avez-vous déjà ressenti cette frustration de ne pas vous être exprimé comme vous l'auriez souhaité ou d'avoir cédé face à une situation qui ne vous convenait pas ? Avez-vous déjà senti que vos émotions prennaient le dessus et que certains schémas se répètaient ? Votre sensibilité et vos émotions sont une ressource précieuse pour vous guider avec justesse et subtilité dans votre quotidien, en vous offrant une perception fine de vous-même et des autres. Ce guide vous aidera à décoder ces mécanismes, à les transformer, et à retrouver le pouvoir d'agir avec clarté, discernement et sérénité. A travers des concepts clés, des exercices pratiques et des témoignages, apprenez à naviguer dans la complexité du monde avec fluidité et confiance.

Par Sophie Deligiannis
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Sophie Deligiannis

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Gestion des émotions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi je réagis comme ça ? par Sophie Deligiannis

Commenter ce livre

 

Pourquoi je réagis comme ça ?

Sophie Deligiannis

Paru le 04/06/2026

256 pages

Le Courrier du Livre

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702931325
9782702931325
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.