Pourquoi je réagis comme ça ?

Découvrez l'art d'agir sans réagir pour poser des actions claires et apaisées Avez-vous déjà réagi sous le coup de l'émotion, pour ensuite regretter vos paroles ou vos actes ? A l'inverse, avez-vous déjà ressenti cette frustration de ne pas vous être exprimé comme vous l'auriez souhaité ou d'avoir cédé face à une situation qui ne vous convenait pas ? Avez-vous déjà senti que vos émotions prennaient le dessus et que certains schémas se répètaient ? Votre sensibilité et vos émotions sont une ressource précieuse pour vous guider avec justesse et subtilité dans votre quotidien, en vous offrant une perception fine de vous-même et des autres. Ce guide vous aidera à décoder ces mécanismes, à les transformer, et à retrouver le pouvoir d'agir avec clarté, discernement et sérénité. A travers des concepts clés, des exercices pratiques et des témoignages, apprenez à naviguer dans la complexité du monde avec fluidité et confiance.