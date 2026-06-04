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Girls, Visions and Everything

Sarah Schulman

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Lila Futuransky est une jeune lesbienne qui parcourt New York et voit son quartier s'embourgeoiser. Elle souhaite conjuguer à la fois ses désirs charnels et artistiques. Alors qu'elle tombe amoureuse d'une scénographe de spectacle underground, Lila découvre ce qu'implique une relation amoureuse sur fond d'inégalités sociales. Lui faudra-t-il renoncer à la liberté pour vivre le grand amour ? Roman d'apprentissage des années 1980, Girls, Visions and Everything est le portrait d'une jeune lesbienne dialoguant avec Jack Kerouac. Icône de la Beat Generation, l'auteur de Sur la route incarne une liberté que Lila idéalise tandis qu'elle court les rues de New York et jongle avec ses deux aspirations : exister artistiquement et amoureusement. Constatant la gentrification de son quartier et voyant disparaître les espaces de cette scène underground, où être fauchée mais brillamment créative est la norme, Lila s'interroge sur la place qu'elle peut encore y trouver. En pleine canicule et après un râteau monumental, elle se rapproche d'Emily, ouvrière textile de jour, scénographe du théâtre underground lesbien de nuit. Entre les contraintes économiques, la lesbophobie environnante et leurs différences de classe, elles se révèlent l'une à l'autre. Lila va se confronter à la vérité d'une relation amoureuse. Faut-il renoncer à ses ambitions pour vivre le grand amour ? Par touches, au gré des rencontres de son héroïne, Sarah Schulman livre un tableau social juste et touchant. Girls, Visions and Everything dépeint une ville aujourd'hui disparue, mais dont les personnages sont intemporels. L'homophobie, la misère économique, l'énergie inlassable de créer et d'inventer un autre monde, toutes ces problématiques sont toujours d'actualité.

Par Sarah Schulman
Chez Héloïse d'Ormesson

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Auteur

Sarah Schulman

Editeur

Héloïse d'Ormesson

Genre

Littérature étrangère

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Girls, Visions and Everything

Sarah Schulman trad. Vanina Géré

Paru le 04/06/2026

256 pages

Héloïse d'Ormesson

21,00 €

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