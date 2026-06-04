Débloquez vos relations au travail

Quand les tensions s'installent, ce n'est jamais par hasard. Silences qui s'accumulent, résistances aux changements, malentendus persistants, fatigue relationnelle... dans les organisations, certaines situations semblent se figer, malgré les échanges, les ajustements et la bonne volonté de chacun. Ces impasses ne tiennent pas tant aux personnes qu'aux relations elles-mêmes, façonnées par des équilibres invisibles, construits pour se protéger - et devenus, avec le temps, contraignants. Olivier Millet propose une autre manière de comprendre et d'accompagner les tensions professionnelles. En prêtant attention à ce qui se joue dans les interactions, il invite à lire autrement les résistances, les rôles figés et les blocages, afin de transformer ces tensions en leviers d'apprentissage et de transformation collective, sans forcer, par des geste justes et respectueux des dynamiques humaines. Un livre destiné aux managers, dirigeants et professionnels de l'accompagnement qui cherchent à redonner du mouvement, du sens et une capacité d'apprentissage au coeur des collectifs de travail.