Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Débloquez vos relations au travail

Olivier Millet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand les tensions s'installent, ce n'est jamais par hasard. Silences qui s'accumulent, résistances aux changements, malentendus persistants, fatigue relationnelle... dans les organisations, certaines situations semblent se figer, malgré les échanges, les ajustements et la bonne volonté de chacun. Ces impasses ne tiennent pas tant aux personnes qu'aux relations elles-mêmes, façonnées par des équilibres invisibles, construits pour se protéger - et devenus, avec le temps, contraignants. Olivier Millet propose une autre manière de comprendre et d'accompagner les tensions professionnelles. En prêtant attention à ce qui se joue dans les interactions, il invite à lire autrement les résistances, les rôles figés et les blocages, afin de transformer ces tensions en leviers d'apprentissage et de transformation collective, sans forcer, par des geste justes et respectueux des dynamiques humaines. Un livre destiné aux managers, dirigeants et professionnels de l'accompagnement qui cherchent à redonner du mouvement, du sens et une capacité d'apprentissage au coeur des collectifs de travail.

Par Olivier Millet
Chez Eyrolles

|

Auteur

Olivier Millet

Editeur

Eyrolles

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Débloquez vos relations au travail par Olivier Millet

Commenter ce livre

 

Débloquez vos relations au travail

Olivier Millet

Paru le 04/06/2026

252 pages

Eyrolles

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023392
9782416023392
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.