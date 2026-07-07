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Biologie cellulaire intégrée

ANEBC

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Cet ouvrage de biologie cellulaire, élaboré par le Collège national des enseignants de biologie cellulaire des facultés de médecine (ANEBC), constitue un référentiel pour les étudiants en santé. Discipline fondamentale pour la compréhension du vivant, la biologie cellulaire offre les clés indispensables pour comprendre le fonctionnement normal et pathologique de l'organisme. A ce titre, elle constitue le socle essentiel des formations médicales et paramédicales. Chaque chapitre est à l'interface des sciences fondamentales et de la pratique clinique, en proposant une approche intégrée des processus qui régissent le fonctionnement des cellules depuis l'organisation structurale jusqu'aux mécanismes moléculaires. La biologie est autant une science de l'observation qu'une science expérimentale raison pour laquelle cet ouvrage présente également les principales méthodes d'étude en biologie cellulaire, des approches expérimentales éprouvées aux outils les plus récents comme les thérapies cellulaires et géniques, la bioinformatique ou l'intelligence artificielle. Conçu comme un véritable outil d'enseignement, il présente les objectifs d'apprentissage, des exemples de pathologies et des autoévaluations. Il accompagnera l'étudiant tout au long de sa formation universitaire en lui donnant des bases indispensables à la compréhension de la physiopathologie et à l'utilisation des thérapeutiques dans l'ensemble des disciplines médicales.

Par ANEBC
Chez Ellipses

|

Auteur

ANEBC

Editeur

Ellipses

Genre

Médecine générale

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Biologie cellulaire intégrée

ANEBC

Paru le 07/07/2026

568 pages

Ellipses

39,00 €

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