Questions européennes

L'Union européenne est désormais installée au coeur de la vie politique, économique et sociale des Etats, mais cette construction européenne reste mal connue. C'est à l'échelle européenne que se posent les questions essentielles qui dépassent le cadre des Etats-nations : - Les règles protectrices de l'état de droit ne vont-elles pas définitivement être perdues avec l'entrée dans l'Union de pays qui ont encore bien des progrès à faire pour pleinement les respecter ? - Les politiques de solidarité (PAC, politique de cohésion...), qui viennent contrebalancer la logique de compétition portée par le marché unique, vont-elles pouvoir être maintenues dès lors que les nouveaux entrants ont un niveau de vie très inférieurs à ceux des pays ouest-européens ? - Sera-t-il possible de faire fonctionner une Union à 33 ou 35 Etats ? Telles sont quelques-unes des questions essentielles pour notre avenir à tous que l'on trouvera analysées dans cet ouvrage.