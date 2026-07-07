Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Questions européennes

Christophe Lescot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Union européenne est désormais installée au coeur de la vie politique, économique et sociale des Etats, mais cette construction européenne reste mal connue. C'est à l'échelle européenne que se posent les questions essentielles qui dépassent le cadre des Etats-nations : - Les règles protectrices de l'état de droit ne vont-elles pas définitivement être perdues avec l'entrée dans l'Union de pays qui ont encore bien des progrès à faire pour pleinement les respecter ? - Les politiques de solidarité (PAC, politique de cohésion...), qui viennent contrebalancer la logique de compétition portée par le marché unique, vont-elles pouvoir être maintenues dès lors que les nouveaux entrants ont un niveau de vie très inférieurs à ceux des pays ouest-européens ? - Sera-t-il possible de faire fonctionner une Union à 33 ou 35 Etats ? Telles sont quelques-unes des questions essentielles pour notre avenir à tous que l'on trouvera analysées dans cet ouvrage.

Par Christophe Lescot
Chez Ellipses

|

Auteur

Christophe Lescot

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Questions européennes par Christophe Lescot

Commenter ce livre

 

Questions européennes

Christophe Lescot

Paru le 07/07/2026

472 pages

Ellipses

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340117747
9782340117747
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.