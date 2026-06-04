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Isère - Sites remarquables et insolites

Xxx

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Qu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine qu'offre l'Isère s'avère remarquable. Entre montagnes, vallées, plaines et plateaux, le département offre une mosaïque de paysages et de sites façonnés par la nature et l'histoire des hommes. Du parc national des Ecrins au village de Venosc, du château de Virieu à la basilique du Sacré-Coeur de Grenoble, le territoire se découvre au fil de parcours variés. Forts, abbayes, sites naturels spectaculaires témoignent d'un passé riche et d'un patrimoine parfois méconnu. Dans cet ouvrage, partez à la découverte de lieux emblématiques et incontournables, mais aussi de sites plus discrets, parfois insolites. Entre nature et culture, laissez-vous guider à travers une cinquantaine de sites remarquables qui font de l'Isère, un territoire unique.

Par Xxx
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx

Editeur

Ici en région

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Guides pratiques

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Isère - Sites remarquables et insolites

Xxx

Paru le 04/06/2026

160 pages

Ici en région

14,90 €

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