100 ans de sport dans le Berry

Albert Bourlon, Marcel Dussault, Jean Graczyk, Roger Zami avant-hier. Puis Dominique Bijotat, Odile Santaniello, Yannick Souvré, Cathy Melain, Frédéric Costes, Bernard Diomède, Yann Lachuer hier. Et enfin, plus récemment, Julian Alaphilippe, Charlotte Bilbault, Kseniya Moustafaeva, Sofiane Guitoune, Sarah Michel, Iliana Rupert... Toutes et tous ont en commun d'avoir fait briller le Berry et, depuis un siècle, fait vibrer les amateurs de sport au Prado, au stade Gaston-Petit, celui de Séraucourt, au vélodrome du Blanc, mais aussi à Los Angeles, Barcelone, Rio, Paris... Revivez à travers ces 144 pages les grandes épopées collectives (le Tango Bourges basket, la Berrichonne, le FC Bourges...), les exploits individuels (en athlétisme, en boxe, en gym, cyclisme...), ou les grands événements et ces moments de légende (le Meeting Jacques-Coeur, les étapes mythiques du Tour, les matchs de Coupe de France et de Coupe d'Europe, les JO 2024 à Châteauroux...).