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Orelsan - Raelsan - Qui est le réel San ?

Noemie Dufaud-martinovic

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Aurélien, Orel, Orelsan, Jimmy Punchline, San, Mini-San, Sama... le rappeur n'a eu de cesse d'endosser des identités multiples au fil de sa carrière de chanteur et d'acteur. Pourtant, il existe une incarnation qui semble être tombée aux oubliettes : Raelsan, mystérieux personnage au visage masqué. C'est ce masque que Noémie Dufaud-Martinovic s'attachera à faire tomber dans ce livre, avec en filigrane cette question : au milieu de tous ces doubles, qui est le réel San ? Noémie Dufaud-Martinovic est scénariste et réalisatrice.

Par Noemie Dufaud-martinovic
Chez Le boulon

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Auteur

Noemie Dufaud-martinovic

Editeur

Le boulon

Genre

Rock

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Orelsan - Raelsan - Qui est le réel San ?

Noemie Dufaud-martinovic

Paru le 04/06/2026

128 pages

Le boulon

15,00 €

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Scannez le code barre 9782386503566
9782386503566
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