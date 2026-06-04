Orelsan - Raelsan - Qui est le réel San ?

Aurélien, Orel, Orelsan, Jimmy Punchline, San, Mini-San, Sama... le rappeur n'a eu de cesse d'endosser des identités multiples au fil de sa carrière de chanteur et d'acteur. Pourtant, il existe une incarnation qui semble être tombée aux oubliettes : Raelsan, mystérieux personnage au visage masqué. C'est ce masque que Noémie Dufaud-Martinovic s'attachera à faire tomber dans ce livre, avec en filigrane cette question : au milieu de tous ces doubles, qui est le réel San ? Noémie Dufaud-Martinovic est scénariste et réalisatrice.