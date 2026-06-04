Rien n'est trop beau

Un thriller haletant, où la psychologie se mêle au suspense dans une enquête addictive. 22 décembre 2024. Lyon s'apprête à célébrer Noël dans une ambiance festive quand un appel en pleine nuit réveille le capitaine Santonino Roccasecca : deux meurtres auraient été commis à l'hôpital Edouard-Herriot. Sur place, la scène est déroutante. Dans les sous-sols, Roccasecca découvre la dépouille de Yann Bichat, gardien de la morgue à l'institut médico-légal, un couteau planté en plein coeur. Mais l'autre victime annoncée, Manon Philippe, infirmière, a purement et simplement disparu. Branle-bas de combat dans l'hôpital. Où est passée Manon ? Enlevée ? En fuite ? Morte ? Tout le monde se lance à sa recherche. Dès lors, Roccasecca va tout mettre en oeuvre pour résoudre ces deux énigmes. Qui a tué Yann Bichat ? Qu'est-il arrivé à Manon Philippe ? Ces deux affaires sont-elles liées ? Au fil d'une enquête qui le mène à des membres de la grande bourgeoisie lyonnaise, Roccasecca se heurte à un mur du silence : secrets familiaux, non-dits venimeux, mensonges distillés à petit feu. Et il va apprendre que la vérité peut avoir deux visages...