Agenda scolaire 2026-2027 - Passion cheval - Rentrée - Fourniture scolaire - Plus de 100 photos de chevaux Parfait pour tous les passionnés d'équitation, cet agenda scolaire 20262027 spécial chevaux accompagne les élèves tout au long de l'année. Cet agenda propose une centaine photos de chevaux, accompagnées d'infos. A l'intérieur se trouve un dossier de jeux thématiques autour de la Toussaint et de Noël, ainsi qu'une double page d'ouverture de mois avec calendrier mensuel pour visualiser facilement son planning, ses rendezvous et ses évaluations.