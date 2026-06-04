Agenda Foot

Agenda scolaire 2026-2027 - Foot - Rentrée - Fourniture scolaire - Coupe du monde 2026 - Plus de 100 photos de joueurs Parfait pour les passionnés de ballon rond, cet agenda scolaire 20262027 spécial foot accompagne les élèves tout au long de l'année. A l'intérieur, un dossier de jeux permet de s'amuser pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, tandis qu'un calendrier mensuel en début de chaque mois aide à mieux visualiser son emploi du temps et organiser ses devoirs. L'agenda propose plus de 100 photos de joueurs de foot, capturés en pleine action sur le terrain. On y retrouve aussi de nombreuses infos passionnantes sur les joueurs, les compétitions et l'univers du football, pour apprendre en se divertissant. Un agenda dynamique, inspirant, idéal pour tous les fans de foot.