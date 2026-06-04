Les vacances

Bienvenue chez les Simonet ! Entre idées farfelues et joyeux désordre... impossible de s'ennuyer ! Une nouvelle collection au format populaire, pensée pour les 7-10 ans ! Plongez dans le quotidien haut en couleurs de la famille Simonet : Papi Bricole le roi du système D, Mamie Poète au coeur tendre, papa et maman Simonet débordés mais attachants, Mister Cat le gros matou malicieux, et bien sûr Rose et Léon, les jumeaux intrépides aux idées aussi folles qu'imprévisibles ! Des histoires pleines d'humour, de tendresse et de rebondissements, dans un univers familial où rires et imagination sont au rendez-vous. Cet été, les Simonet partent au camping ! Rose rêve d'aventure et de grands espaces, quand Léon, lui, préfère les plongeons et les siestes au soleil. Mais perdus sur les sentiers de montagne, les deux frère et soeur vont vite découvrir qu'à deux, on est bien plus débrouillards !