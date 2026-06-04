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Mon bloc de jeux pour les vacances

L'atelier Cloro

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Un bloc tout en couleurs, pour s'amuser sans écran, avec des pages détachables et les solutions. Avec ce bloc joyeux et coloré, votre enfant trouvera de quoi s'amuser durant des heures, dans un format très pratique à emporter partout. Jeux de différences, jeux d'observation, énigmes, labyrinthes, sudoku, cherche et trouve, compte et bon, suites logiques, ombres, labyrinthes, mots masqués, pixels, coloriages... Les jeux sont variés pour ne jamais s'ennuyer, et si besoin, les solutions sont à la fin. Grâce aux illustrations super mignonnes, l'enfant exerce sa mémoire et son sens de l'observation tout en enrichissant son vocabulaire de manière ludique. Un chouette carnet pour stimuler la créativité, la patience et l'imagination des jeunes enfants.

Par L'atelier Cloro
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

L'atelier Cloro

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres-jeux

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Mon bloc de jeux pour les vacances

L'atelier Cloro

Paru le 04/06/2026

180 pages

1, 2, 3 Soleil !

8,50 €

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Scannez le code barre 9782384537235
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