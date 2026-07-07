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#Polar

Entre l'encre et les cendres

C.N. Ferry

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Clara pensait ne plus jamais le revoir, mais il est de retour. Interné après avoir été déclaré irresponsable, Malik n'aurait jamais dû recroiser la route de Clara. Et pourtant... il est là. Alors qu'elle tente de reconstruire sa vie, Clara sent l'étau se resserrer. Des morts suspectes. Des messages anonymes. Et cette impression obsédante d'être suivie, traquée... Malik nie tout. Comme toujours. Mais peut-on vraiment échapper à celui qui connaît vos failles les plus profondes ? Un roman sombre, envoûtant et dérangeant, où chaque battement de coeur pourrait être le dernier. Dernier tome de la duologie "Le Poète Silencieux".

Par C.N. Ferry
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

C.N. Ferry

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

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Entre l'encre et les cendres

C.N. Ferry

Paru le 07/07/2026

366 pages

Editions Sharon Kena

21,00 €

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