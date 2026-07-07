Le Grand Manuel du TAGE 2

Ouvrage N°1 DES VENTES, cet ouvrage de référence écrit par Joachim PINTO (HEC Paris et score record de 178/210) et Arnaud SEVIGNE (HEC Paris) vous propose une préparation complète au TAGE 2. OBJECTIF : Avoir une préparation complète au TAGE 2 pour viser les meilleurs scores. LES NOUVEAUTES : - Un rendez-vous individuel offert avec Joachim Pinto & Arnaud Sévigné - 10 nouvelles astuces de calcul. - Une remise à niveau mathématiques mise à jour. LES + SUR LE FOND : - 10 tests blancs. - 120 fiches de cours + 120 vidéos de cours. - 1000 questions + 1000 corrigés en vidéo. - 100 % des questions corrigées en vidéo. - Corrigés détaillés étape par étape. - 15 plannings de révision. - Espace E-LEARNING sur www. hello-tage-2. com - Une entraide dans les communautés Instagram / Facebook / Twitter / Linkedin N°1 des candidats "Monsieur TAGE 2" et " Monsieur Ecoles de commerce " (+ de 50 000 membres). - Chaîne Youtube N°1 en TAGE 2® (500 000 vues). - Concis, Clair, Complet = Pas de "blabla" . - Toutes les formules / astuces / conseils. LES + SUR LA FORME : - Ouvrage en couleur. - Auteurs 100 % disponibles par mail ou Facebook. - Fiches et questions classées par difficulté (1 à 5 étoiles). - Mise en page travaillée = Apprentissage accéléré. BIOGRAPHIE DES AUTEURS : Joachim PINTO (HEC Paris et score record de 507/600) et Arnaud SEVIGNE (HEC Paris) sont les 2 plus grands spécialistes du TAGE MAGE depuis 12 ans. Directeurs de l'institut de préparation aux concours AST de référence : Hello Prépa, ils ont préparé des milliers de candidat(e)s au TAGE MAGE. De plus, ce sont les fondateurs des communautés d'entraide Instagram / Facebook / Twitter / Linkedin / Youtube N°1 des candidats "Monsieur TAGE 2" et " Monsieur Ecoles de commerce " (+ de 50 000 membres) et du média étudiant " Monsieur Ecoles de commerce ".