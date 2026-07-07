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Le Grand Manuel du TAGE MAGE

Joachim Pinto, Arnaud Sévigné

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Ouvrage N°1 des VENTES en 2023, en 2022, en 2021 et en 2020, cet ouvrage de référence écrit par Joachim PINTO (HEC Paris et score record de 507/600) et Arnaud SEVIGNE (HEC Paris) vous propose une préparation complète au TAGE MAGE (de A à Z). OBJECTIF : Avoir une préparation complète (de A à Z) au TAGE MAGE pour viser les meilleurs scores. LES NOUVEAUTES : - Un rendez-vous individuel offert avec Joachim Pinto & Arnaud Sévigné - 10 nouvelles astuces de calcul. - Une remise à niveau mathématiques mise à jour. LES + SUR LE FOND : - 18 tests blancs. - 200 fiches de cours + 200 vidéos de cours. - 2000 questions + 2000 corrigés en vidéo. - 100 % des questions corrigées en vidéo. - Corrigés détaillés étape par étape. - 15 plannings de révision. - Espace E-LEARNING sur www. hello-tage-mage. com - Une entraide dans les communautés Facebook / Instagram / Twitter / Linkedin N°1 des candidats "Monsieur TAGE MAGE" et " Monsieur Ecoles de commerce " (+ de 50 000 membres). - Chaîne Youtube N°1 en TAGE MAGE® (1, 5 million de vues) - Concis, Clair, Complet = Pas de "blabla" . - Toutes les formules / astuces / conseils. LES + SUR LA FORME : - Ouvrage en couleur. - Auteurs 100 % disponibles par mail, Facebook et Instagram. - Fiches et questions classées par difficulté (1 à 5 étoiles). - Mise en page travaillée = Apprentissage accéléré. BIOGRAPHIE DES AUTEURS : Joachim PINTO (HEC Paris et score record de 507/600) et Arnaud SEVIGNE (HEC Paris) sont les 2 plus grands spécialistes du TAGE MAGE depuis 12 ans. Directeurs de l'institut de préparation aux concours AST de référence : Hello Prépa, ils ont préparé des milliers de candidat(e)s au TAGE MAGE. De plus, ce sont les fondateurs des communautés d'entraide Instagram / Facebook / Twitter / Linkedin / Youtube N°1 des candidats "Monsieur TAGE MAGE" et " Monsieur Ecoles de commerce " (+ de 50 000 membres) et du média étudiant " Monsieur Ecoles de commerce ".

Par Joachim Pinto, Arnaud Sévigné
Chez Ellipses

|

Auteur

Joachim Pinto, Arnaud Sévigné

Editeur

Ellipses

Genre

Annales des écoles de commerce

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Le Grand Manuel du TAGE MAGE

Joachim Pinto, Arnaud Sévigné

Paru le 07/07/2026

1392 pages

Ellipses

49,50 €

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