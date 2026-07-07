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Method' maths 2de

Thomas Petit

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MéthodiX est la collection de référence d'ouvrages à l'usage des élèves de Troisième, Seconde, Première, Terminale, des étudiants de premier cycle et des classes préparatoires. Outil unique pour préparer efficacement le passage en Seconde, en Première, en Terminale, le baccalauréat, les examens ou les concours selon les cas, chaque ouvrage de la collection contient : - toutes les méthodes essentielles sur un sujet donné ; - les automatismes incontournables du programme ; - les astuces à connaître et les erreurs à éviter ; - des conseils pour préparer les contrôles du jour j ; - les exercices incontournables et les corrigés ; - les algorithmes, démonstrations et approfondissements exigibles du projet de nouveau programme en Seconde (en attente de confirmation au BO).

Par Thomas Petit
Chez Ellipses

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Auteur

Thomas Petit

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

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Method' maths 2de

Thomas Petit

Paru le 07/07/2026

434 pages

Ellipses

14,00 €

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