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#Bande dessinée jeunesse

Les cigales chantent ton retour

Caroline Peiffer

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Quand deux amis d'enfance se retrouvent après sept ans... Une romance au coeur de la Provence ! Attention, cette romance se déroule en Provence. Prune passe son dernier été de lycéenne à Robion, le village provençal où elle a grandi avec sa jumelle Mirabelle. Alors que la chaleur enfle et que les cigales chantent, Cyprien, leur meilleur ami d'enfance disparu depuis sept ans, revient dans leur vie. Prune, qui a toujours eu du mal à oublier l'enfant avec qui elle a passé de merveilleux mois, se retrouve maintenant confrontée à une nouvelle image de lui. Tandis que l'été s'installe et que Prune et Cyprien renouent peu à peu leur lien, l'attirance entre eux devient difficile à ignorer. Mais comment peuvent-ils s'aimer quand l'un tente de se reconstruire après une enfance douloureuse et que l'autre souhaite s'émanciper de la soeur avec qui elle a tout partagé ? Une romance estivale où la nostalgie des amours d'enfance est confrontée au passage à l'âge adulte.

Par Caroline Peiffer
Chez Scrineo

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Auteur

Caroline Peiffer

Editeur

Scrineo

Genre

Romans, témoignages & Co

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Les cigales chantent ton retour

Caroline Peiffer

Paru le 04/06/2026

Scrineo

17,90 €

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