Ici nous choisissons nos propres dieux. Karys Eska a le pouvoir de parler aux morts. Or ce genre de don n'est pas gratuit : pour l'obtenir, elle a dû se lier à un Ephirite, une entité aussi divine que monstrueuse, qui pourrait à tout moment décider de mettre fin à son pacte et de la tuer. Mais ce jour n'est pas encore venu. En attendant, elle utilise ses facultés pour enquêter sur des décès mystérieux. Quand, au cours d'une mission, Karys est sauvée par Ferain, un ambassadeur à l'agonie, elle conclut avec lui un tout autre pacte : la vie de l'homme contre une fortune. Pour le soustraire au danger, la jeune femme le lie à elle, mais le diplomate se retrouve piégé dans son ombre, leur faisant courir à tous les deux un grand danger. Traqués sans relâche par les fidèles des Ephirites, Karys et Ferain se retrouvent au coeur de machinations divines dont tout leur échappe. Et, malheureusement, naviguer entre les morts et les vivants n'est parfois qu'une question de chance... même pour une nécrolocutrice. Traduit de l'anglais par Yannis Urano Praise : "Lisez ce livre. Laissez sa délicieuse noirceur vous envelopper. Vous me remercierez plus tard. ' Veronica Roth, autrice best-seller de Divergente et de When Among Crows