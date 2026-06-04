Cinq façons de s'aimer, une seule pour s'apprivoiser... Découvrez Les langages du coeur, la nouvelle romance de Sophie Bell. Charlie Pons est une artiste épanouie, persuadée de connaître les clés du bonheur grâce aux cinq langages de l'amour. Luka Dramovic, son voisin riche et mystérieux, contemple avec incompréhension cette jeune femme solaire remplie d'idéaux. Jusqu'au jour où la trahison de son petit ami Marc la brise... Dévastée, Charlie perd ses illusions et refuse de se laisser à nouveau consumer par la passion. Mais c'est sans compter sur Luka. Pour lui redonner goût à l'amour, le milliardaire est prêt à jouer de tous les langages : les cadeaux, la qualité de présence, les paroles valorisantes, les services rendus... et les contacts physiques enflammés. Ensemble, sont-ils prêts à explorer leurs parts d'ombre et de lumière pour faire face à la violence de leurs sentiments ? Romance new adult. A partir de 16 ans