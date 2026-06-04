Les Carnets de l'Apothicaire Tome 8

Une jeune apothicaire face aux arcanes du pouvoir impérial De simple apothicaire, voilà Mao Mao devenue le médecin personnel du prince impérial. Malgré son nouveau statut, cependant, elle a encore beaucoup à apprendre sur l'art de la chirurgie. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui souhaitent la voir échouer. Mais qui mieux que son père adoptif, Luomen, pour parfaire son éducation ? Si la vie de femme médecin n'est pas de tout repos, Mao Mao doit en plus composer avec les caprices de Jinshi. Elle n'a d'autre choix que de l'accompagner dans la capitale de l'Ouest, pour enfin tirer au clair certains des mystères qui perdurent dans cette région. Encore un long voyage qui s'annonce mouvementé... Découvrez la face cachée du saint des saints de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute sa sagacité et de tout son savoir pour démêler les intrigues de cour... Phénoménal succès de librairie au Japon désormais adapté pour le petit écran, ce roman permet de découvrir une période de l'histoire fascinante et une héroïne incroyablement attachante.