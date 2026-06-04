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#Roman francophone

La Requine

Catherine Meurisse, Sigolène Vinson

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Navigant dans l'étang de Berre, Sigolène Vinson nous entraîne sur les traces de ses souvenirs, de son enfance sous le soleil de Djibouti jusqu'au 7 janvier 2015, dans les locaux de Charlie Hebdo . Un récit rare, intime et bouleversant, qui célèbre le vivant. Sur les rives de l'étang de Berre, une femme découvre une dent de requin incrustée dans un rocher. Lorsqu'elle l'en extrait, c'est tout un flot de souvenirs qu'elle libère. Suivant les traces du requin, elle nous entraîne dans un voyage à travers sa mémoire, de son enfance sous le soleil de Djibouti au 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo . Autrice d'une oeuvre romanesque, Sigolène Vinson signe avec La Requine son premier récit. Dans ce texte à la fois intime et universel, elle retrace le chemin d'une existence, celle d'une femme qui, après avoir affronté la mort, fait le choix de la vie, et nous rappelle l'incroyable fragilité et la beauté du vivant.

Par Catherine Meurisse, Sigolène Vinson
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Catherine Meurisse, Sigolène Vinson

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

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La Requine

Catherine Meurisse, Sigolène Vinson

Paru le 04/06/2026

176 pages

Le Tripode Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782370555052
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