Bloggers 5e - Anglais (2026) - Workbook

Un cahier d'activités pour s'exercer et progresser Conforme au programme 2025 Une page spécifique pour travailler les documents audio et vidéos proposés en ouverture d'unité De nombreux exercices d'approfondissement des points de grammaire du manuel Des rubriques de pratique raisonnée de la langue (PRL) pour faciliter l'acquisition de la grammaire inductive par l'élève Des activités de phonétique en lien avec les thèmes des unités du manuel Des exercices de rebrassage et de systématisation du lexique Des activités de pédagogie différenciée pour chaque unité du manuel Une présentation également adaptée aux élèves dyslexiques et en difficulté de lecture