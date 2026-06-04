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Politique de formation et industrialisation du Cameroun

Louis-Marie Kakdeu

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"Seul un élève sur 20 suit une filière technique. Seul un diplômé sur 30 trouve un emploi décent. Pendant ce temps, les campagnes se vident et les femmes restent invisibles dans les ateliers". Cet ouvrage livre une analyse sans concession de l'inadéquation formation-emploi au Cameroun sur plus d'un siècle (1921-2026). Il met en évidence le fait que l'échec des politiques d'enseignement technique et de formation professionnelle affecte trois mondes : les jeunes, prisonniers d'un chômage diplômé ; les femmes, cantonnées à des filières sans débouchés ; et les paysans, abandonnés dans des territoires que l'industrialisation n'a jamais atteints. L'ouvrage ne se contente pas de faire un état des lieux : il propose dix recommandations concrètes pour refonder la formation professionnelle, de la réactivation des instances de concertation à la régionalisation de l'offre éducative. Un essai essentiel pour comprendre pourquoi le Cameroun peine à émerger... et comment il peut encore y parvenir.

Par Louis-Marie Kakdeu
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Louis-Marie Kakdeu

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Pédagogie

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Politique de formation et industrialisation du Cameroun

Louis-Marie Kakdeu

Paru le 04/06/2026

126 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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