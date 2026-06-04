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L'aube d'une nouvelle ère

Chadrelle Gardèche Mbani Mfounou

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L'Aube d'une nouvelle ère porte le souffle d'une jeunesse africaine en marche : lucide sur son passé, consciente de ses failles, mais résolument tournée vers l'avenir. A travers sept chapitres engagés, l'ouvrage explore les enjeux identitaires, éducatifs, économiques, culturels et politiques de cette génération debout. Entre mémoire et mutation, l'auteur donne voix aux rêves, luttes et révoltes de ceux qui bâtissent l'Afrique de demain. Des savoirs ancestraux aux innovations, la jeunesse s'impose comme le coeur d'un continent en renaissance. Ce livre est une invitation à penser et à construire : un manifeste ancré dans le réel pour une Afrique prête à se réveiller.

Par Chadrelle Gardèche Mbani Mfounou
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Chadrelle Gardèche Mbani Mfounou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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L'aube d'une nouvelle ère

Chadrelle Gardèche Mbani Mfounou

Paru le 04/06/2026

98 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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Scannez le code barre 9782336610917
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