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Les mots façonnent le monde

Oumar demba Ba

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Cet essai explique comment le discours est un outil de communication, écrit ou oral. L'auteur aborde ici la force du mot à travers quelques grands discours qui ont marqué l'histoire des peuples sur divers continents. Après trente-trois ans au service de la diplomatie sénégalaise, dont vingt-quatre comme conseiller diplomatique de deux présidents, Oumar Demba Ba partage également son expérience pratique de l'art du discours, des coulisses discrètes de sa rédaction jusqu'à sa mise en lumière sur le devant de la scène publique. Il retrace en même temps les fondamentaux de la diplomatie en général, sénégalaise en particulier, jette un regard critique et lucide sur les enjeux et mutations complexes du multilatéralisme contemporain, et met en exergue l'avènement de la "diplomatie 2. 0" , à l'ère des technologies modernes.

Par Oumar demba Ba
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Oumar demba Ba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire mondiale

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Les mots façonnent le monde

Oumar demba Ba

Paru le 04/06/2026

190 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

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Scannez le code barre 9782336610115
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