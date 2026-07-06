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#Imaginaire

Moonshine Queen

Elésia JLM

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Il était une fois... Une princesse sans couronne, qu'un sort vaudou transforma en proie des ténèbres. Lenora rêve d'une vie simple : ouvrir sa pâtisserie et laisser derrière elle les ombres du Vieux Carré. Mais à La Nouvelle-Orléans, les ambitions attirent les mauvais esprits... et les hommes capables de les commander. Lawrence, parrain des Ombres et maître des cartes, est l'un d'eux : un roi au charme dangereux, qui ne promet jamais sans exiger davantage. Lorsque leurs chemins se croisent, Lenora se retrouve prisonnière d'un jeu où chaque désir a un prix et chaque choix une conséquence. Entre sortilèges vaudou et tentations interdites, pourra-t-elle résister à l'obscurité... ou sera-t-elle enfin sa reine ? Dans le Bayou, l'amour se paie au prix du sang.

Par Elésia JLM
Chez Spark Publishing

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Auteur

Elésia JLM

Editeur

Spark Publishing

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Moonshine Queen

Elésia JLM

Paru le 06/07/2026

568 pages

Spark Publishing

22,90 €

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